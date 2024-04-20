В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В ночь на субботу в трех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Жителей этих регионов призвали проследовать в убежище.

Напомним, в минувшую пятницу днем взрывы прогремели в Одесской области. В регионе также объявляли воздушную тревогу.

Позже украинские власти сообщили о повреждении двух терминалов в порту Южный. Взрывами были разрушены емкости с агропромышленной продукцией.