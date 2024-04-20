МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены прозвучали в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Сергей Лебедев 2024-04-20 05:04:41
© Фото: Hennadii Minchenko Keystone Press Agency Globallookpress

В ночь на субботу в трех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Жителей этих регионов призвали проследовать в убежище.

Напомним, в минувшую пятницу днем взрывы прогремели в Одесской области. В регионе также объявляли воздушную тревогу.

Позже украинские власти сообщили о повреждении двух терминалов в порту Южный. Взрывами были разрушены емкости с агропромышленной продукцией.

#Украина #убежище #тревога #воздушная тревога #сумская область
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002