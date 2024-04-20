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В США открестились от ударов по Ираку

В Центральном командовании ВС США заявили, что информация об ударе по Ираку не соответствует действительности.
Сергей Лебедев 2024-04-20 03:44:03
© Фото: Liu JieXinHua, Global Look Press

Соединенные Штаты сегодня не наносили авиационные удары по Ираку. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США, комментируя информацию об атаке военных объектов.

«Эти сообщения не соответствуют действительности. США сегодня не наносили авиаудары по Ираку», - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X.

Ранее появились сообщения, что США якобы атаковали военную базу Калсу. Они, по данным иракских СМИ, нанесли удар совместно с израильскими ВВС.

Отмечалось, что в результате атаки были ранены восемь бойцов из армии Ирака и отрядов шиитского народного ополчения.

#сша #Ирак #Израиль #военная база #атака #удар
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