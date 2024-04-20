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Два украинских воздушных шара сбили в Тульской области и Подмосковье

Шары были уничтожены около 19.00 по московскому времени 20 апреля.
2024-04-20 20:31:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Два украинских малоразмерных воздушных шара уничтожены над территориями Тульской и Московской областей, сообщили в Минобороны России.

Шары были сбиты около 19.00 по московскому времени 20 апреля. Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, добавили в министерстве.

Минувшей ночью средства ПВО сбили 50 украинских беспилотников над разными регионами России. Больше половины из них уничтожили над Белгородской областью.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #Тульская область #Московская область #Воздушные шары
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