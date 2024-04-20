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В турецком Чанкыры ветер снес минарет мечети Бадемлик

В турецком Измире начало формироваться торнадо, в Анкаре бушует сильнейший ветер, ливни затапливают улицы, есть пострадавшие.
Елизавета Кондрикова 2024-04-20 17:19:06
© Фото: @drpelinyilik, X © Видео: @trthaber, @drpelinyilik, X

В турецком городе Чанкыры сильный ветер снес минарет мечети Бадемлик, в восточной части страны бушуют ураганы, в Измире начало формироваться торнадо. Кадрами с последствиями непогоды делятся местные жители.

В столице страны Анкаре ветер валит деревья и сносит крыши домов, в городе наблюдается шторм и мощный ливень. Поваленные деревья и объекты инфраструктуры повреждают припаркованные автомобили.

«Есть пострадавшие. Метеорологи отмечают, что осадки и гроза будут наблюдаться до ночи», - говорится в публикации газеты Yeni Akit о ситуации в столице.

Точной информации о количестве раненых и степени повреждений нет.

Напомним, ранее на этой неделе разрушительная стихия пришла в ОАЭ. Из-за сильнейших шторма и ливней приостановили свою работу дубайское метро и аэропорт. Большая часть дорог и улиц оказались затопленными. 

#ураган #Турция #шторм #Непогода #разрушения #Измир
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