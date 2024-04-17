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Около 2,5 тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за отмены авиарейсов

До утра приостановлены вылеты самолетов из аэропорта Дубая.
Сергей Лебедев 2024-04-17 00:49:42
© Фото: Victor Lisitsyn,GlobalLookPress

Около 2 500 россиян застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за массовой отмены рейсов после сильного ливня и урагана. Ранее в компании Flydubai, которая осуществляет полеты в РФ, сообщили, что отложены вылеты самолетов из аэропорта Дубая до утра.

Так, например, по данный онлайн-табло московского аэропорта «Внуково», отменены уже четыре рейса из Дубая. Ожидается, что утром погодные условия улучшаться и авиасообщение восстановится.

Во вторник вечером аэропорт Дубая временно перестал принимать и прибывающие рейсы. Некоторые самолеты были вынуждены сесть в Абу-Даби.

«Нас посадили в аэропорту Абу-Даби. Мы были 8 часов в небе. Еще 2,5 часа по приземлению сидели в самолете», - рассказал «Звезде» пассажир самолета, направлявшегося в Дубай.

Напомним, во вторник утром в ОАЭ начались проливные дожди. В стране ввели «красный» уровень погодной опасности.

#самолеты #РФ #оаэ #россияне #Дубаи #рейсы
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