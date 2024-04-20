В Пулково водитель спецавтомобиля протаранил терминал

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге водитель спецавтомобиля протаранил здание терминала и повредил на нем часть облицовки. Об инциденте сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, которая занимается его расследованием.

«По предварительным данным... водитель спецавтомобиля... при проезде под зданием терминала не рассчитал габариты транспортного средства», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В результате ДТП обошлось без пострадавших. Возможные причины и обстоятельства происшествия выясняются. На работе аэропорта данное ЧП не сказалось.

В конце марта похожий инцидент произошел в аэропорту Домодедово, где водитель спецтехники допустил столкновение с пассажирским самолетом. По информации прокуратуры, у водителя водовоза случился инсульт, из-за которого он потерял управление. Водителя отправили в больницу, а самолет отстранили от полета.