Внезапно парализованный водитель водовоза врезался в самолет в Домодедово

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку информации СМИ по поводу столкновения аэродромной спецтехники с самолетом в аэропорту Домодедово. Об этом в среду, 27 марта, появилась информация в официальном Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По информации «112», у водителя водовоза случился инсульт, из-за которого мужчину внезапно парализовало. Он доставлен в больницу, на данный момент врачи борются за его жизнь.

Из предварительных данных следует, что днем 27 марта автомобиль с питьевой водой при передвижении по летному полю столкнулся с воздушным судном авиакомпании Emirates. Самолет вылетал по маршруту Москва - Дубай. В результате происшествия у него повредилось днище.

Борт отстранили от полета, в данный момент проводится оценка технического состояния судна. Рейс отменен, но задержек отправления авиарейсов не допущено.

По окончании выяснения всех обстоятельств действиям сотрудников аэропорта Домодедово будет дана оценка. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в США Boeing 737 потерял часть обшивки в полете. Самолет безопасно сел в аэропорту Медфорда.