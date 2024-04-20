Россиянам объяснили, с кого требовать деньги за упавшее на авто дерево

Последствия непогоды и урагана особенно могут расстроить автовладельцев, а также ударить по их кошельку. Хотя специальные службы постоянно предупреждают об изменениях погоды и рекомендуют не парковать автомобили под деревьями или иными шаткими конструкциями, обнаруженный ствол на капоте хоть и доставит много хлопот, но в этом нет ничего страшного, главное следовать четким инструкциям, которыми со «Звездой» поделился автоюрист Илья Москвитин.
Если машина была припаркована во дворе, то:
1. Позвоните 112 и вызовите полицию на место. Правоохранитель оформит акт и зафиксирует все повреждения.
«Самое главное, что человеку необходимо понимать - вот он увидел, испугался и стал разгребать ветки, смотреть повреждения. Этого нельзя делать, чтобы зафиксировать четко ту ситуацию, которая была на момент падения», - отметил юрист.
2. Обратитесь в страховую компанию или сделайте независимую экспертизу:
3. Установите того, кто несет ответственность за этот участок дороги. Это может быть управляющая компания, администрация какого-то района и округа, торгового центра.
«Можно узнать у участкового или полицейского эту информацию, кто ответственен за этот участок», - добавил эксперт.
4. Подайте исковое заявление к ответственному за этот участок дороги.
«Как правило, суд возмещает ущерб в том размере, в котором определила независимая экспертиза», - сказал Москвитин.
Но, бывают случаи, когда ответственная сторона не соглашается с результатами вашей экспертизы и просит суд назначить дополнительную судебную экспертизу, уточнил собеседник телеканала. Тогда потерпевшему стоит пройти ее тоже и судья уже будет принимать решение, на основании чего выносить заключение.
По его словам, часто управляющие компании оспаривают свою ответственность за упавшие от урагана деревьев на машины, объясняя это тем, «форс-мажором непреодолимой силы». Практика доказывает, что даже в этом случае можно выиграть дело.
«Три суда встали на сторону потерпевшего, сославшись на то, что УК несет ответственность за деревья на ее территории», - вспомнил он случай из практики.
Если дерево упало во время движения, то это уже считается ДТП.
«Если вы двигались хотя бы со скоростью 1 км/ч и упало дерево - это уже ДТП. Это подведомство ГИБДД. Порядок действий тот же самый, только на место приедет не полицейский, а сотрудник ГИБДД» , - объяснил автоэксперт.
Накануне на Москву обрушился 9-балльный шторм. Шторм валил деревья, сносил крыши и переворачивал остановки. Непогода связана с приходом в Центральную Россию балканского вихря «Гори». В плохую погоду водителям надо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
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