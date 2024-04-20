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В России магнитная буря вызвала пурпурное северное сияние

Чтобы стать свидетелями этого уникального природного явления надо выбрать хорошие условия - выехать за город в темное место, смотреть прогнозы, выбирая дни после магнитных бурь.
Ирина Егорова 2024-04-20 12:25:56
© Фото: Алексей Поляков, Вконтакте © Видео: Алексей Поляков, Вконтакте

В ночном небе над Челябинской, Рязанской, Пензенской, Владимирской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Московской и Нижегородской областями появилось необычное северное сияние. Жители городов со всей страны делятся своими фотографиями пурпурного неба с переливами в бирюзовый и желтый цвета.

Причиной необыкновенного явления стала сильная магнитная буря класса G3, уточнили РБК в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Астрофотограф Алексей Поляков заснял видео в формате тайм-лапс, где видно, как в течение ночи меняется оттенок неба, как падают звезды. 

Ранее сообщалось, что не каждая буря сопровождается сиянием, уточнив, что «только одна из 5-6 бурь вызывает такие сияния, чтоб они были видны в европейской части». Чтобы стать свидетелями этого уникального природного явления надо выбрать хорошие условия - выехать за город в темное место, смотреть прогнозы, выбирая дни после магнитных бурь.

#северное сияние #магнитная буря #природа #небо #явление #свечение
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