В России магнитная буря вызвала пурпурное северное сияние

В ночном небе над Челябинской, Рязанской, Пензенской, Владимирской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Московской и Нижегородской областями появилось необычное северное сияние. Жители городов со всей страны делятся своими фотографиями пурпурного неба с переливами в бирюзовый и желтый цвета.

Причиной необыкновенного явления стала сильная магнитная буря класса G3, уточнили РБК в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Астрофотограф Алексей Поляков заснял видео в формате тайм-лапс, где видно, как в течение ночи меняется оттенок неба, как падают звезды.

Ранее сообщалось, что не каждая буря сопровождается сиянием, уточнив, что «только одна из 5-6 бурь вызывает такие сияния, чтоб они были видны в европейской части». Чтобы стать свидетелями этого уникального природного явления надо выбрать хорошие условия - выехать за город в темное место, смотреть прогнозы, выбирая дни после магнитных бурь.