Корреспондент «Звезды» рассказал о работе с военкором Ереминым

Корреспондент телеканала «Звезда» Роман Закурдаев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Семена Еремина в зоне специальной военной операции и рассказал о совместной работе на передовой.

«С Семеном Ереминым мы пересекались на съемках в Донецке всего несколько раз. Последний раз был неделю назад. Вместе поехали к бойцам 9-й бригады 1-го армейского корпуса снимать артиллеристов, которые работали под Первомайским. Через несколько дней этот поселок освободили. Я ехал вместе с Семеном в одной машине. Он только приехал в Донецк, рассказывал, что 4 месяца не был до этого в Донецке. Он был полон энергии, сил, много планировал, думал, куда он поедет, что он будет снимать, какие темы и сюжеты. Мы это обсуждали между собой», - сказал Закурдаев.

По словам корреспондента «Звезды», ему запомнился случай во время поездки, когда Семен, пока еще можно было пользоваться телефоном, переписывался со своей дочерью, обменивался с ней аудиосообщениями и помогал установить на телефон приложение для рисования.

«Семен запомнился тем, что был максимально спокоен всегда на съемках, сосредоточен. И казалось, что он все знает наперед, что нужно снять, как сделать материал. Все просчитывал наперед - вот это, конечно, подкупало в нем. Я на него смотрел как на старшего товарища, потому что, конечно, у него огромный опыт. Он столько лет работал в зоне боевых конфликтов в отличие от меня, поэтому я на него смотрел как на человека, от которого можно перенять какой-то опыт», - добавил он.

Закурдаев также отметил, что военкор «Известий» «на равных общался со всеми, всегда мог поделиться информацией и дать какой-то совет».

«Запомнился хорошим парнем, отзывчивым, настоящим профессионалом своего дела», - заключил журналист «Звезды».

Как уточнили в «Известиях», Семен Еремин погиб во время съемок репортажа в Запорожской области в результате атаки украинского FPV-дрона - после сброса боеприпаса с беспилотника журналист получил ранение, впоследствии скончался.