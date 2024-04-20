В Кургане остановился рост уровня воды в реке Тобол

В России число подтопленных из-за паводка жилых домов увеличилось до 16 тысяч. Напряженная обстановка сохраняется в Курганской области. Там сейчас продолжаются восстановительные работы на дамбе в микрорайоне Вороновка, которая минувшей ночью дала течь.

Дамбу же патрулируют круглосуточно. Совместными усилиями спасателям и простым курганцам удалось не допустить катастрофы. Тысячи кубометров воды могли прорваться к городской застройке. Тревожная ночь была сегодня и на улице Галаинская.

«Все выскочили, кто мог. Спасателей было очень много. Начали укреплять. Мы уже готовились чуть ли не к эвакуации», - рассказывает местная жительница.

Дамбы привезли из Приамурья. Ночью их усилили мешками с песком. Но вода будто все время в поиске новых лазеек. Для откачки воды спасатели используют мотопомпы. Партию техники в Курган сегодня доставил самолет МЧС.

В зоне паводка работают четыре с половиной тысячи спасателей со всей России. Затоплены три десятка населенных пунктов Курганской области. Эвакуировано 14 тысяч человек.

«Ждем. Непонятно ничего. Не знаем как мы там жить будем. Если что, переезжаем к маме. Некуда больше», - говорит мать четверых детей Александра Леканова.

Полицейские патрулируют оставленные жителями поселки, защищая их от мародеров. Тем, чьи дома подтоплены, уже выдают единовременные выплаты на самое необходимое от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от ущерба.

О других выплатах можно будет говорить, когда большая вода уйдет. Обнадеживает то, что, по последним данным, рост уровня реки в Кургане сначала остановился, а затем снизился на 2 сантиметра.