Правительство РФ утвердило правовой режим для эксперимента по беспилотному транспорту

Правительство Российской Федерации утвердило программу экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта.

В сообщении правительства на Telegram-канале говорится, что данный эксперимент позволит использовать беспилотные автомобили в качестве такси в Москве. Первой зоной для запуска выбран район Ясенево.

«Беспилотные автомобили, участвующие в эксперименте, разработаны специалистами компании "Яндекс". Они будут эксплуатироваться в двух режимах: с водителем-испытателем в салоне и без него», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, использование автомобилей с водителем-испытателем будет разрешено в Москве, Иннополисе в Республике Татарстан и на федеральной территории «Сириус». Испытывать транспорт без водителя-испытателя можно будет на территориях города Иннополис и центра «Сколково».

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, уже к 2025 году беспилотные автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры при условии успеха испытаний.

Ранее правительством Российской Федерации был введен запрет на экспорт легковых автомобилей, самолетов и беспилотников. Запрет не будет касаться моторных транспортных средств, которые рассчитаны на перевозку десяти и более человек.