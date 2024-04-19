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Вода в реке Ишим в Тюменской области выросла на два метра за сутки

Критическая отметка уровня воды в реке Ишим в границах одноименного города - 850 см. Сейчас вода поднялась до 690 см.
Ирина Егорова 2024-04-19 08:22:34
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за последние сутки вырос более чем на два метра и сейчас достигает отметки 690 см при критической отметке 850 см. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства в гидрологическом бюллетене.

Рекордных значений вода еще не превысила, но если уровень увеличится еще почти на три метра, то Ишим в границах одноименного города побьет свой рекорд 2017 года, когда 10 мая впервые за 70 лет вода поднялась до 982 см.

Ранее в Ишимском районе Тюменской области была объявлена эвакуация. Зона подтопленных населенных пунктов увеличивается, поэтому людям рекомендуется взять вещи первой необходимости, документы и лекарства, оставить дома и направиться в безопасные пункты временного размещения или к родственникам до момента нормализации ситуации с весенним паводком.   

#Тюменская область #паводок #эвакуация #уровень воды #отметка #река ишим
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