Вода в реке Ишим в Тюменской области выросла на два метра за сутки

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за последние сутки вырос более чем на два метра и сейчас достигает отметки 690 см при критической отметке 850 см. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства в гидрологическом бюллетене.

Рекордных значений вода еще не превысила, но если уровень увеличится еще почти на три метра, то Ишим в границах одноименного города побьет свой рекорд 2017 года, когда 10 мая впервые за 70 лет вода поднялась до 982 см.

Ранее в Ишимском районе Тюменской области была объявлена эвакуация. Зона подтопленных населенных пунктов увеличивается, поэтому людям рекомендуется взять вещи первой необходимости, документы и лекарства, оставить дома и направиться в безопасные пункты временного размещения или к родственникам до момента нормализации ситуации с весенним паводком.