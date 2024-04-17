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На реке Ишим взрывают лед для защиты от паводка около 70 тысяч человек

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за последние сутки поднялся на 53 сантиметра, вода продолжает прибывать.
2024-04-17 07:14:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На реке Ишим в Тюменской области военные инженеры взрывают лед. Работа ведется вблизи поселков с населением около 70 тысяч человек. Рядом находятся объекты железнодорожной инфраструктуры, автодороги и мосты.

«Нам поставлена задача по устранению ледяных заторов и препятствование их возникновению. Выполняем задачу личным составом нашей группы. Группа готова, все работают как часы. Каждый знает, как, что и в какой момент делать. Задача будет выполнена точно и в срок. Толщина льда - от 10 до 35 сантиметров. Это немного, и заходить на лед опасно. Поэтому было принято решение работать с катера», - рассказал командир подрывной группы Илья Ларин.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Ишим за последние сутки поднялся на 53 сантиметра и вода продолжает прибывать. В некоторых районах превышен критический уровень.

Действия подрывников координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге. Его сотрудники проводят общий мониторинг паводковой и лесопожарной обстановки, взаимодействуют с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Тюменская область #Лед #МЧС России #подрывы #ишим
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