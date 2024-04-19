Эксперт Титомир рассказал о росте облучения при зарядке телефона ночью

Привычка спать с телефоном, класть его под подушку или оставлять рядом в кровати или на тумбочке может иметь негативные последствия для здоровья, так как от гаджета идет излучение. Именно поэтому не рекомендуется ставить телефон на зарядку на ночь, так как излучение становится еще сильнее, заявил в разговоре со «Звездой» доктор технических наук Александр Титомир.

«Во время подзарядки идет большое излучение от телефона. А когда под подушкой и рядом, все эти электромагнитные волны проходят через подушку, одеяло, они не инкарнируются ими. Поэтому все облучение идет на человека, особенно на его мозг», - отметил эксперт.

По его словам, излучение влияет на биоэнергетическое поле человека, но защититься полностью от него нельзя.

«Чем это вредно? Организм привык к одним частотам - к природным магнитным полям Земли, а сейчас у нас геопатогенные зоны, технические. И вы находитесь в помещениях, у вас лампочки светят, идет облучение. Никто вас не закроет. Когда меня периодически спрашивают, как можно защититься от этого, если честно сказать, то никак», - подчеркнул Титомир.

В отношении телефона эксперт порекомендовал выключать его на ночь, если оставляете на зарядке, и убирать как можно дальше от спального места, не класть рядом с подушкой. Также он рассказал, что существуют современные разработки, которые защищают человека от излучения, - это специальная ткань, которая восстанавливает электромагнитное поле человека. По словам Титомира, достаточно накрываться этой тканью на час - после этого человек будет чувствовать себя по-другому, восстановится за счет того, что устранил нарушения своего электромагнитного поля, которые получил в течение рабочего дня.

Электромагнитное излучение может вызвать головные боли, раздражительность и повышенную сонливость. Поэтому, среди прочих рекомендаций, желательно не пользоваться смартфоном слишком часто, не держать его в карманах, а в ходе долгого разговора делать перерывы раз в 15 минут.