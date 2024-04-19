Экипаж Т-90М показал, как поддерживает наступление за Авдеевкой

Лесопосадка выпускает танк Т-90М «Прорыв» из своих объятий, которые служили ему надежной, природной маскировкой. Тяжелая бронемашина выдвигается на огневую позицию, каждый раз она меняет исходную точку, чтобы не отследил противник. Поле усеяно воронками от снарядов. Самые опасные минуты для экипажа, когда танк выкатывается на открытую местность.

Танковые экипажи Центрального военного округа ведут огонь по навесной траектории. Работают как полевая артиллерия. Командиру боевой машины - он же командует и танковой ротой - всего 23 года.

«Жены нет и девушки нет. Размышляю над этим, но времени нет, надо Родину защищать», - поделился командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Буран».

«Прорывная» рота «Бурана» сейчас поддерживает огнем наступление наших войск на Авдеевском направлении. Механик-водитель показывает следы недавней атаки дрона-камикадзе. Отделались царапинами. У Т-90М надежная комбинированная защита и лобовой брони, и остальных частей корпуса.

«Попадание даже по танку проходит - адреналин приходит, азарт какой-то просыпается, что надо быстрей что-то придумывать, придумываешь обход, видишь дорогу, уходишь через посадки, деревья, ямы», - рассказал механик-водитель танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Пират».

С такой маневренностью и скоростными качествами «Прорыв» оперативно меняет позиции. Сильные порывы ветра, конечно же, на руку - в такую погоду FPV-дроны летают крайне редко. Да и к тому же у танкистов группировки войск «Центр» здесь в каждой лесополосе и блиндажах есть прикрытие. Боец с позывным «Хан» до СВО был заядлым охотником. Навыки пригодились, как и личное ружье 16 калибра - «беспилотную дичь» отстреливает еще на подлете.

«Вчера один дрон сбил, на выходных еще парочку», - сказал стрелок с позывным «Хан».

Ранее в Минобороны России показали, как экипажи танков Т-80БВ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ на Купянском направлении. Большая часть работы, как отметил командир танка с позывным «Пингвин», велась с закрытых огневых позиций.