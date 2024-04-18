Еще на метр может подняться вода в Тоболе у Кургана в ближайшие дни

Рост уровня воды в реке Тобол у Кургана в ближайшие один-два дня составит от 30 до 100 см, сообщается в ГУМЧС по региону.

«В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана продолжится подъем уровня воды. Ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой +30...+100 см», - передает RT.

Ведомство сообщает, что на данный момент подтоплены более 2 000 жилых домов, 3 380 дач, пять мостов и восемь участков дорог.

По последним данным, в районе Кургана уровень воды в реке Тобол достиг 968 сантиметров, что уже считается опасной отметкой. Под воду ушла правобережная часть Кургана, в которой расположены более 100 садовых товариществ и несколько жилых микрорайонов. В области продолжается эвакуация жителей районов, попавших в зону затопления.