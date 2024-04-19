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ЦКБР: ВСУ взломали терминалы Starlink для бесплатного выхода в Сеть

Теперь украинские боевики могут использовать терминалы Starlink в обход территориальных ограничений, заявил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
Максим Крюков 2024-04-19 04:24:42
© Фото: Nina Lyashonok, Keystone Press Agency, Global Look Press

Украинские военные сумели взломать терминалы спутниковой связи Starlink, чтобы использовать их в обход территориальных ограничений и без абонентской платы. Об этом заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, это стало известно после того, как российские специалисты провели детальный анализ спутниковой коммуникационной системы украинского тяжелого БПЛА «Баба-яга».

«Они внесли глубокие изменения как в конструкцию терминала, так и в программное обеспечение. Фактически им удалось зашунтировать главные микросхемы терминального устройства с помощью специального оборудования под управлением Raspberry Pi (полноценный одноплатный компьютер размером с банковскую карту. - Прим. ред.)», - передает слова Кузякина ТАСС.

Эксперт отметил, что компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска ввела жесткие территориальные ограничения на работу терминалов Starlink, что не позволяет им функционировать в зоне боевых действий и на территории России. Кроме того, абонентская стоимость обслуживания терминалов оказалась крайне высокой для украинских военных.

Гендиректор ЦКБР также рассказал, что украинские боевики используют гражданский сельскохозяйственный дрон как ночной бомбардировщик, на который устанавливают тарелку спутниковой связи Starlink, обеспечивающую интернет-соединение между летящим беспилотником и оператором.

По мнению собеседника агентства, взломать Starlink удалось благодаря утечке «специфической информации и технологий». Он добавил, что SpaceX необходимо усилить свою информационную безопасность. Кузякин также предположил, что «утечка была сделана сознательно в качестве негласной поддержки ВСУ».

Ранее начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Юрий Ласточкин заявил, что российские специалисты обладают необходимыми средствами для противодействия Starlink в зоне специальной военной операции. Он также отметил, что передача коммерческой системы связи Киеву для военных целей является «двойными стандартами» США.

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