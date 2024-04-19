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Краснов встретился с президентом Венесуэлы Мадуро

Генпрокурор РФ отметил, что российско-венесуэльские отношения имеют статус стратегического партнерства.
Максим Крюков 2024-04-19 03:53:32
© Фото: genprocrf, Telegram

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в рамках рабочей поездки в Венесуэлу встретился с президентом латиноамериканской страны Николасом Мадуро. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

На встрече с венесуэльским лидером Краснов отметил, что отношения Москвы и Каракаса имеют статус стратегического партнерства, что неоднократно отмечалось в ходе переговоров глав двух государств.

Глава российского надзорного ведомства также проинформировал Мадуро, что целью визита делегации РФ является углубление двусторонних контактов в правоохранительной области, а также поблагодарил венесуэльского президента за слова поддержки и соболезнования в связи с террористическим актом, произошедшим в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта.

«Он (теракт. - Прим. ред.) в очередной раз продемонстрировал необходимость объединения усилий по борьбе с международным терроризмом», - отметил генпрокурор РФ.

Кроме того, действительный государственный советник юстиции поздравил Мадуро с наступающим праздником начала движения за независимость Венесуэлы. Краснов подчеркнул, что данное событие имеет особое значение для латиноамериканской страны, «которая до сих продолжает бороться с неоколониальной политикой некоторых стран Запада».

Ранее Игорь Краснов провел встречу в Каракасе с венесуэльским министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру Ремихио Ичасо. Генпрокурор России заявил, что украинский след очевиден в деле о теракте в «Крокусе». Он также отметил, что предпринимаются все усилия для установления всех причастных к нападению на посетителей концертного зала в Красногорске.

#венесуэла #переговоры #Николас Мадуро #каракас #встреча #Игорь Краснов #генпрокурор РФ
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