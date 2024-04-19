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Москвичей предупредили о шквалистом ветре с 19 по 20 апреля

Жителей и гостей столицы призвали к внимательности и осторожности.
Сергей Лебедев 2024-04-19 03:42:28
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Pres

В Москве с 19 по 20 апреля ожидается сильный ветер с порывами от 18 до 23 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС России. Спасатели призвали жителей и гостей столицы к внимательности и осторожности.

В ведомстве отметили, что, находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, не следует укрываться под деревьями, а также оставлять детей без присмотра.

Водителям же следует при неблагоприятных погодных условиях снизить скорость на дороге и увеличить дистанцию от других транспортных средств. Нужно избегать внезапных маневров.

Напомним, ранее москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с непогодой.

#Москва #призыв #столица #Погода #ураган #МЧС #ветер
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