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Москвичей попросили не садиться за руль из-за сильного ветра и дождей

По данным МЧС, порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.
Ян Брацкий 2024-04-18 12:03:37
© Фото: Vladimir Baranov, Globallook Press

Москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с непогодой. На столицу надвигаются мощные ливни и сильный ветер. По данным МЧС, порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Дептранс рекомендовал горожанам пересесть на общественный транспорт.

Кроме того, опасно оставлять автомобили под деревьями, вблизи шатких и рекламных конструкций. Необходимо соблюдать скорость и дистанцию до впереди идущего транспортного средства. К тому же вечером 18 апреля ездить по Москве будет некомфортно из-за пробок в 6-7 баллов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о ливнях и похолодании на неделе 15-21 апреля. По данным синоптика, в столице выпадет месячная норма осадков. А завтра вместе с дождем ожидается мокрый снег.

#Москва #в стране и мире #ураган #МЧС #ветер #дожди #Общественный транспорт
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