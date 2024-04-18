Москвичей попросили не садиться за руль из-за сильного ветра и дождей

Москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с непогодой. На столицу надвигаются мощные ливни и сильный ветер. По данным МЧС, порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Дептранс рекомендовал горожанам пересесть на общественный транспорт.

Кроме того, опасно оставлять автомобили под деревьями, вблизи шатких и рекламных конструкций. Необходимо соблюдать скорость и дистанцию до впереди идущего транспортного средства. К тому же вечером 18 апреля ездить по Москве будет некомфортно из-за пробок в 6-7 баллов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о ливнях и похолодании на неделе 15-21 апреля. По данным синоптика, в столице выпадет месячная норма осадков. А завтра вместе с дождем ожидается мокрый снег.