Арабские делегации покинули СБ ООН при выступлении постпреда Израиля

Делегации арабских государств покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН, когда началось выступление постоянного представителя Израиля при организации Гилада Эрдана. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что десятки дипломатов отказались слушать постпреда Израиля. Они встали со своих мест посреди заседания и направились к выходу.

Ранее Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции СБ ООН, который рекомендовал Генеральной ассамблее принять Палестину в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправного члена.

За проект резолюции проголосовали двенадцать членов Совета Безопасности. Воздержались две страны - Великобритания и Швейцария.

Ранее в США заявили, что не будут голосовать за резолюцию. Там отметили, что ООН не следует принимать поспешных решений.

При этом представитель Госдепа Ведант Патель подчеркнул приверженность Вашингтона двухгосударственному разрешению палестино-израильского конфликта и вопросу обретения Палестиной государственности.