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Палата представителей США вынесла на голосование проект о помощи Киеву

Законопроект о помощи Украине прошел процедурное голосование в Палате представителей США. Это означает, что конгрессмены внесли голосование по этому документу в повестку дня. Его итоги с нетерпением ждут на Украине.
Константин Коковешников 2024-04-19 21:09:47
© Фото: imageSPACE Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Вынося законопроект на голосование в ближайшую субботу, лидер республиканского большинства в Палате представителей успел запрыгнуть в последний вагон. В понедельник Конгресс вновь уходит на каникулы. Однако этот шаг может стоить Майку Джонсону карьеры.

Для Байдена это тоже, возможно, лебединая песня. Поэтому он обещает подписать пакетный законопроект немедленно, несмотря на то что не сработал план администрации Белого дома пропихнуть военную помощь Украине под предлогом поддержки Израиля. И теперь голосовать по каждой из стран будут отдельно. Времени на раздумье все меньше, пугает директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Без выделения Киеву военной помощи велика вероятность того, что украинская армия может потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года», - заявил он.

Россия - напротив, серьезным образом нарастила запасы оружия и боеприпасов и может продолжать изматывать противника еще как минимум в течение двух лет, пишет Washington Post. Инициатива перешла к РФ, которая теперь превосходит Украину по производству боеприпасов и, что немаловажно, беспилотников, признает издание.

А к Трампу уже выстраиваются очереди из желающих выстраивать с ним отношения лидеров восточноевропейских стран. Вначале премьер Венгрии Виктор Орбан, теперь его польский коллега Дональд Туск.

«Почему Европа не выделяет больше денег на помощь Украине? Почему они уступают расходам США на $100 млрд? Вопрос сохранения Украины больше важен для Европы, чем для нас. Хотя и нас это, конечно, беспокоит тоже. Шевелитесь, европейцы!» - заявляет экс-президент США.

Сегодня по инициативе Зеленского состоялось внеочередное виртуальное заседание совета НАТО-Украина. Сравнения с перехватом иранских ракет в небе над Израилем - не в пользу Киева, где заявляют об уничтожении крупнейшей в стране Трипольской электростанции.

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставки на Украину семи новых зенитно-ракетных систем Patriot. По одной выделят Швеция и Германия, где брать остальные - пока непонятно. Польша не будет в этом участвовать, заявил премьер Дональд Туск.

«Министры обороны НАТО согласились оказывать дальнейшую военную помощь Украине, включая новые системы ПВО. В ближайшее время они должны выступить с конкретными заявлениями. Чехия подтвердила, что закупила полмиллиона снарядов для Украины. Поддержка Киева это не благотворительность, а инвестиции в нашу собственную безопасность», - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В вынесенном на голосование Джонсоном законопроекте есть и пункт о поставках ракет ATACMS радиусом действия до 300 километров. При этом Байден может от этого отказаться, если сочтет, что передача ракет угрожает национальной безопасности.

Об угрозе дальнейшей эскалации конфликта в интервью с главными редакторами трех радиостанций говорил сегодня и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нагнетание вот этой темы - нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада - это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику», - сказал он.

Рассмотрение законопроекта о помощи Украине в Палате представителей США может состояться уже завтра. Пока же к нему активно готовят поправки. Одна из них - авторства республиканки Марджори Тэйлор Грин. Она предложила тем, кто проголосует за продолжение военной помощи Украине, пополнить ряды ее армии.

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