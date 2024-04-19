The Economist: Киев игнорирует советы США не наносить удары по РФ

Украина игнорирует призывы США прекратить удары по инфраструктуре России. Об этом пишет Радио Sputnik. По данным The Economist, в Белом доме очень недовольны тем, что Киев пренебрегает советами Вашингтона.

«Белый дом недоволен. Он подталкивает украинцев прекратить удары. Пока что Украина игнорирует совет Соединенных Штатов», - пишет The Economist.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявили, что удары по российским НПЗ несут опасность для мировой энергетики. По его словам, Украине следует атаковать лишь военные цели.

Ллойд Остин отметил, что атаки нефтеперерабатывающих заводов могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики.