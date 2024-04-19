Умер актер из украинского сериала «Слуга народа» Петр Никитин

Умер украинский актер Петр Никитин, сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Ему был 61 год. Причины смерти артиста не указаны, сообщает «360».

Никитин родился 20 февраля 1963 года. Он окончил театральное отделение Харьковского института искусств. Актер сотрудничал с разными театрами, среди которых Харьковский государственный академический драматический театр, Центр современного искусства «Новая сцена» и другие.

В театре Франко Петр Никитин работал с 2021 года. С начала 2000-х он активно снимался в российских и украинских фильмах и сериалах. В их числе - «По законам военного времени», «Высшая мера», «Матч», «Шулер» и «Слуга народа» с участием Владимира Зеленского.