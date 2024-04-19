Куклачева перевели в общую палату, но пока он очень слаб

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев уже два дня находится в общей палате, потихоньку реабилитируется, рассказал «Звезде» его сын Дмитрий. Врачи занимаются с ним лечебной физкультурой, он понемногу начинает вставать и передвигаться.

«Сегодня он мне отписался, что дошел сам до зеркала. Вчера я у него был, он попросил бритву и мандарины. В душе он боец, он уже готов выступать», - сказал Дмитрий.

Но физически пока артист еще очень слаб.

«Даже по телефону он начинает общаться бодро, но очень быстро я чувствую, что он устает», - рассказал Дмитрий.

Врачи пока не дают никаких прогнозов, потому что операция была очень сложная и сейчас важно правильно провести реабилитацию. Сколько времени Куклачев пробудет в клинике, пока неизвестно.

«Зная моего папу, думаю, он сейчас начнет писать книгу "Реабилитация после инфаркта, когда тебе 75"», - пошутил Дмитрий.

Куклачев не унывает, благодарит врачей и считает, что 12 апреля 2024 года стал его вторым днем рождения. Дрессировщик перенес обширный инфаркт и операцию на сердце.