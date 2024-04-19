Небензя: США пытаются заставить палестинцев подчиниться Израилю

Соединенные Штаты Америки готовы закрывать глаза на преступления Израиля в отношении мирного населения сектора Газа, поскольку палестинцы являются лишь препятствием на пути реализации интересов Тель-Авива. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя решение Вашингтона наложить вето на алжирский проект резолюции по принятию Палестины в ООН в качестве полноправного члена организации.

«Цель - сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе, превратить их в слуг и людей второго сорта, а, может быть, и вовсе изжить и изгнать их с родной для них территории», - сказал Небензя.

Дипломат также отметил, что в настоящее время абсолютное большинство стран выступает в поддержку заявки Палестины на прием в полноценные члены ООН, подчеркнув, что страдания мирных палестинцев находят отклик в сердцах и душах миллионов людей по всему миру.

Вместе с тем, постпред РФ предупредил, что «потакание самым безрассудным действиям своего союзника и нежелание поиска справедливых решений на основе имеющейся международно-правовой базы» способны привести «к дальнейшему скатыванию в пучину войны», которая может охватить весь ближневосточный регион.

Небензя снова призвал Вашингтон задуматься о последствиях своих решений и безотлагательно подключиться к усилиям остальных членов Совета Безопасности ООН по установлению немедленного прекращения огня на территории анклава.