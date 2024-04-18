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В Госдепе заявили, что США не поддержат членство Палестины в ООН

Палестина подала заявку на членство в ООН в 2011 году, для ее принятия необходимо получить согласие всех постоянных членов организации (Великобритания, КНР, США, Франция и Россия).
Елизавета Кондрикова 2024-04-18 21:33:58
© Фото: Evan Schneider, XinHua Global Look Press

США не будут голосовать за принятие резолюции Совбеза ООН о включении Палестины в организацию в качестве постоянного члена. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

«США проголосуют против по предложенной Советом Безопасности резолюции», - сказал Патель на брифинге для журналистов.

Он также подчеркнул приверженность Вашингтона двухгосударственному разрешению палестино-израильского конфликта и вопросу обретения Палестиной государственности. Тем не менее в США считают, что ООН не следует принимать поспешных решений.

Голосование по алжирскому проекту о принятии Палестины в ООН должно пройти завтра в 00:00 по московскому времени. Страна подала заявку на членство в 2011 году, для ее принятия необходимо получить одобрение всех постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, КНР, США, Франция и Россия).

Напомним, ранее о необходимости претворения в жизнь концепции «два государства для двух народов» говорил американский президент Джо Байден. По его словам, в Палестине должна быть сформирована обновленная палестинская администрация, которая управляла бы объединившимися сектором Газа и Западным Берегом.

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