В Нижнем Новгороде открыли новое производство военной экипировки

Больше 3,5 миллиона ремней для военной и ведомственной одежды будут выпускать на новом предприятии Военторга в Нижнем Новгороде.

На площадке организовали пошив экипировки в первую очередь для нужд бойцов в зоне специальной военной операции. Помимо ремней, здесь будут выпускать баулы - почти полтора миллиона в год, а также рейдовые рюкзаки, полевые сумки и другие предметы, которыми государство снабжает наших военнослужащих.

«На сегодняшний день более ста предметов выпускается для обеспечения военнослужащего. Они здесь выпускают семь-восемь наименований из ста», - заявил руководитель Департамента ресурсного обеспечения МО РФ Алексей Лемякин.

Новейшие станки будут штамповать готовые изделия каждые полторы минуты.

Еще одна особенность в том, что все комплектующие для будущей продукции - а это металлические формы и детали, элементы из кожи или ткани - изготавливаются здесь же. Аналогичных предприятий полного цикла в стране больше нет.

Ранее министру обороны России Сергею Шойгу доложили о 2,5-кратном росте выпуска «Солнцепеков» под Омском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.