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В Нижнем Новгороде открыли новое производство военной экипировки

На площадке планируется выпускать более 3,5 миллиона ремней и 1,5 миллиона баулов в год.
2024-04-19 13:58:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Больше 3,5 миллиона ремней для военной и ведомственной одежды будут выпускать на новом предприятии Военторга в Нижнем Новгороде.

На площадке организовали пошив экипировки в первую очередь для нужд бойцов в зоне специальной военной операции. Помимо ремней, здесь будут выпускать баулы - почти полтора миллиона в год, а также рейдовые рюкзаки, полевые сумки и другие предметы, которыми государство снабжает наших военнослужащих.

«На сегодняшний день более ста предметов выпускается для обеспечения военнослужащего. Они здесь выпускают семь-восемь наименований из ста», - заявил руководитель Департамента ресурсного обеспечения МО РФ Алексей Лемякин. 

Новейшие станки будут штамповать готовые изделия каждые полторы минуты.

Еще одна особенность в том, что все комплектующие для будущей продукции - а это металлические формы и детали, элементы из кожи или ткани - изготавливаются здесь же. Аналогичных предприятий полного цикла в стране больше нет.

Ранее министру обороны России Сергею Шойгу доложили о 2,5-кратном росте выпуска «Солнцепеков» под Омском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ОПК #производство #Нижний Новгород #экипировка
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