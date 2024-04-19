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Все московские парки закрыты из-за непогоды

Ближайшие два дня, включая пятницу 19 апреля, в Москве ожидается шквалистый ветер с порывами от 18 до 23 метров в секунду.
Ян Брацкий 2024-04-19 13:50:35
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Все московские парки закрыты в связи с погодными условиями. Об этом власти уведомили жителей и гостей столицы. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

Тем временем на Москву надвигается мощный циклон. Главное управление МЧС призывает автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать резких маневров на дороге, не парковаться вблизи деревьев, рекламных и шатких конструкций.

Горожанам, которых непогода может застать на улице, советуют укрыться от нее в помещении, быть внимательными и острожными, не оставлять без присмотра детей.

#Москва #Погода #МЧС России #ветер #парки
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