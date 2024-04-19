Все московские парки закрыты из-за непогоды

Все московские парки закрыты в связи с погодными условиями. Об этом власти уведомили жителей и гостей столицы. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

Тем временем на Москву надвигается мощный циклон. Главное управление МЧС призывает автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать резких маневров на дороге, не парковаться вблизи деревьев, рекламных и шатких конструкций.

Горожанам, которых непогода может застать на улице, советуют укрыться от нее в помещении, быть внимательными и острожными, не оставлять без присмотра детей.