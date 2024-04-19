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Лавров отметил роль Харькова в будущей демилитаризованной зоне

Глава МИД РФ заявил, что у России есть полная убежденность в том, что она должна продолжать спецоперацию.
Ян Брацкий 2024-04-19 13:26:19
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Харьков сыграет не последнюю роль в создании демилитаризованной линии, о которой ранее заявлял президент Владимир Путин. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «КП» по актуальным вопросам внешней политики и международной повестке дня.

Кроме того, глава российской дипломатии отметил, что у России есть полная убежденность в необходимости продолжать специальную военную операцию на Украине.

Напомним, о необходимости создания демилитаризованной зоны на Украине Владимир Путин говорил со своими доверенными лицами ранее. По мнению главы государства, эта линия должна обеспечить России безопасность и сделать невозможными обстрелы ее территории со стороны киевского режима.

#Путин #Харьков #Лавров #МИД РФ #демилитаризованная зона
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