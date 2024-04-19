Лавров отметил роль Харькова в будущей демилитаризованной зоне

Харьков сыграет не последнюю роль в создании демилитаризованной линии, о которой ранее заявлял президент Владимир Путин. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «КП» по актуальным вопросам внешней политики и международной повестке дня.

Кроме того, глава российской дипломатии отметил, что у России есть полная убежденность в необходимости продолжать специальную военную операцию на Украине.

Напомним, о необходимости создания демилитаризованной зоны на Украине Владимир Путин говорил со своими доверенными лицами ранее. По мнению главы государства, эта линия должна обеспечить России безопасность и сделать невозможными обстрелы ее территории со стороны киевского режима.