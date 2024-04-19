Отца подозреваемого в убийстве в Люблино привезли к квартире сына

Отца 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве 24-летнего Кирилла Ковалева, привезли к квартире сына. Корреспондент «Звезды», который находится на месте, передает, что слышна работа инструментов. Пока неизвестно, что именно ищут оперативники. Ранее был задержан также друг подозреваемого. Самого Аббасова пока не нашли, он объявлен в федеральный розыск.

Ночью в квартире Аббасова провели обыск, где нашли в общей сложности около 72 миллионов рублей наличными в различной валюте.

Напомним, что мотоциклист погиб в больнице от ножевого ранения, которое нанес ему Аббасов у подъезда. Молодой человек приехал к своей девушке и сделал замечание мигранту из-за неправильной парковки - его белая машина стояла вплотную к дверям и мешала проходу. Подозреваемые после случившегося сбежали, их машину нашли брошенной на Новороссийской улице в Москве. В ней обнаружили пистолет Макарова и выкидной нож, предположительно, со следами крови.