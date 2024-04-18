МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Небензя заявил, что мир не смог защитить палестинцев из-за позиции США

По словам постпреда РФ при ООН, ценой постоянного накладывания Вашингтоном вето на проекты резолюций по палестино-израильскому конфликту стали тысячи мирных жителей сектора Газа.
Елизавета Кондрикова 2024-04-18 22:07:18
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency Global Look Press

Из-за позиции США мировое сообщество не защитило палестинцев от «израильской бойни», упустив возможность спасти множество жизней как народа Палестины, так и заложников. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Международное сообщество не смогло фактически из-за позиции одного государства, блокирующего все наши усилия, защитить палестинцев от израильской бойни... Не смогло оно также облегчить их гуманитарные страдания. Не смогло остановить спираль насилия», - сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Дипломат напомнил о том, что с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года было представлено 10 различных проектов резолюций. В том числе свой вариант с предложением о прекращении огня предлагала российская сторона, однако он не был одобрен странами-частницами СБ ООН. В том числе не получил одобрения США попытка Бразилии.

По словам постпреда, причина для подобного поведения заключается в желании Вашингтона дать Израилю «свободу рук для зачистки анклава». Ценой ветирования Соединенными Штатами резолюции стали жизни тысяч мирных жителей сектора Газа.

Напомним, завтра в 00:00 по московскому времени пройдет голосование по резолюции о принятии Палестины в ООН в качестве постоянного члена. По словам представителя госдепа США, Вашингтон не станет поддерживать палестинское членство в ООН.

#Россия #ООН #сша #сектор Газа #СБ ООН #василий небензя #палестино-израильский конфликт
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002