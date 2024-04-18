Небензя заявил, что мир не смог защитить палестинцев из-за позиции США

Из-за позиции США мировое сообщество не защитило палестинцев от «израильской бойни», упустив возможность спасти множество жизней как народа Палестины, так и заложников. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Международное сообщество не смогло фактически из-за позиции одного государства, блокирующего все наши усилия, защитить палестинцев от израильской бойни... Не смогло оно также облегчить их гуманитарные страдания. Не смогло остановить спираль насилия», - сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Дипломат напомнил о том, что с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года было представлено 10 различных проектов резолюций. В том числе свой вариант с предложением о прекращении огня предлагала российская сторона, однако он не был одобрен странами-частницами СБ ООН. В том числе не получил одобрения США попытка Бразилии.

По словам постпреда, причина для подобного поведения заключается в желании Вашингтона дать Израилю «свободу рук для зачистки анклава». Ценой ветирования Соединенными Штатами резолюции стали жизни тысяч мирных жителей сектора Газа.

Напомним, завтра в 00:00 по московскому времени пройдет голосование по резолюции о принятии Палестины в ООН в качестве постоянного члена. По словам представителя госдепа США, Вашингтон не станет поддерживать палестинское членство в ООН.