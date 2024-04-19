Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек полтора часа провел в киевском убежище

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который прибыл в Киев с необъявленным визитом, около полутора часов ночью провел в убежище из-за объявления воздушной тревоги.

Сигнал прозвучал около 04.40, передает портал Tagesschau. Вместе с политиком в убежище укрылись и другие члены его делегации.

Хабек прибыл в Киев накануне, 18 апреля, снова без объявлений о своей поездке. Судя по его словам, он хотел продемонстрировать свою поддержку Украине, поэтому попросил не охарактеризовывать его визит как «экстренный и единичный». В Киеве он провел переговоры с Зеленским, также планировалась встреча с вице-премьером и министром экономики Украины.