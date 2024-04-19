Экипаж Ми-35М «поприветствовал» пехоту ВСУ неуправляемыми ракетами

Экипаж ударного вертолета Ми-35М нанес удар по пехоте ВСУ в укреплениях опорных пунктов на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство уточняет, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заранее заданным координатам.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки. Вертолет благополучно вернулся на аэродром вылета.

Летчик-оператор Ми-35М Владислав отметил, что удар был нанесен, несмотря на плохие метеорологические условия - туманы, низкую облачность и плохую видимость.

Поражение всех указанных целей при этом подтвердил передовой авиационный наводчик. В целом весь полет прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили украинский опорный пункт и живую силу врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.