Экипажи Су-34 уничтожили украинский опорный пункт и живую силу врага

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского опорного пункта и живой силы ВСУ. Благодарить за это стоит экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые нанесли удар по неприятелю на Южно-Донецком направлении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что бомбардировку выполняли фугасными авиабомбами, оснащенными УМПК - универсальными модулями планирования и коррекции. Их использование позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения вражеской ПВО.

Уничтожение назначенных целей подтвердила разведка. После этого самолеты вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили украинскую технику на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.