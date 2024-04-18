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Экипажи Су-34 уничтожили украинский опорный пункт и живую силу врага

Удар наносился на Южно-Донецком направлении, успешное поражение целей подтвердила разведка.
2024-04-18 11:07:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского опорного пункта и живой силы ВСУ. Благодарить за это стоит экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые нанесли удар по неприятелю на Южно-Донецком направлении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что бомбардировку выполняли фугасными авиабомбами, оснащенными УМПК - универсальными модулями планирования и коррекции. Их использование позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения вражеской ПВО. 

Уничтожение назначенных целей подтвердила разведка. После этого самолеты вернулись на аэродром. 

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили украинскую технику на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #Южно-Донецкое направление
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