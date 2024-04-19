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В ФРГ возобновили расследование о пропаже миллиардера Хауба

В 2018 году он мог инсценировать собственную смерть в Альпах ради побега в Россию к своей возлюбленной.
Ирина Егорова 2024-04-19 10:53:02
© Фото: Roland Weihrauchdpa, Global Look Press

В Германии возобновили расследование, связанное с таинственным исчезновением экс-руководителя немецкого холдинга Tengelmann Карла-Эривана Хауба в Альпах в 2018 году. Будет рассматриваться аспект того, что младший брат Хауба Кристиан в мае 2021 года дал в суде частично ложные показания.

«Прокуратурой Кельна начато расследование по первоначальному подозрению в даче ложных показаний Кристианом Хаубом, младшим братом миллиардера Карла-Эривана Хауба», - передает РИА Новости.

Напомним загадочную историю исчезновения мужчины. В 2018 году он отправился кататься на горных лыжах в Альпы и не вернулся. Было выдвинуто предположение, что миллиардер мог провалиться в ледяную трещину или замерзнуть на большой высоте.

Немецкий телеканал RTL предположил, что он мог инсценировать собственную смерть ради побега в Россию к своей возлюбленной. Спустя три года миллиардера объявили погибшим. В Европе у него остались жена и двое детей. Сама россиянка Вероника Ермилова, которую газета Daily Mail назвала любовницей немецкого миллиардера, опровергла связь с предпринимателем, но уточнила, что была с ним знакома.

 

#в стране и мире #расследование #Германия #миллиардер #исчезновение #Карл Хауб
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