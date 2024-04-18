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RTL: миллиардер Хауб инсценировал гибель и сбежал в Москву

Журналисты считают, что бизнесмен сбежал в Россию к любовнице, но не могут это доказать.
Сергей Лебедев 2024-04-18 05:26:10
© Фото: Malte Ossowski, SVEN SIMON, Global Look Press

Экс-руководитель немецкого холдинга Tengelmann Group, владеющего в том числе магазинами Obi, Карл-Эриван Хауб мог инсценировать собственную смерть ради побега в Россию к своей возлюбленной. Об это пишет Life со ссылкой на телеканал RTL.

Напомним, что Хауб пропал на курорте Церматт в Альпах в апреле 2018 года, когда отправился покататься на лыжах. Его объявили пропавшим без вести. А спустя три года миллиардера окружной суд в Кельне объявил погибшим.

По словам журналистов, все эти шесть лет Хауб живет в Москве с некой Вероникой, которой он «звонил 13 раз перед своим исчезновением». При этом в RTL отмечают, что пока доказать это невозможно.

В Европе у миллиардера остались жена и двое детей.

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