МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам рассказали, как эффективно просить повышения зарплаты

Работника будет ждать успех в этом вопросе, если он подготовится к разговору с начальством, изучит ситуацию в компании и на рынке труда и сможет выгодно определить свои преимущества.
Елизавета Кондрикова 2024-04-15 17:04:00
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Работник может рассчитывать на повышение зарплаты, если он заранее подготовился к разговору с начальством, изучил рынок труда и взял во внимание обстановку в компании и ее финансовые возможности в конкретный момент. О советах в этом вопросе рассказала HR-специалист и психолог Зулия Лоикова.

«Вы приходите не просто с требованием „Поднимите мне зарплату“, а обосновываете эти цифры. Например, показываете, что в среднем по рынку такая-то зарплата за такой-то перечень услуг», - пояснила эксперт в беседе с «360».

Она добавила, что сотрудника могут «не услышать», если он подходит с подобным вопросом, когда фирма испытывает кассовые трудности или период застоя. Необходимо трезво оценивать как свои способности, так и возможности работодателя.  

Также трудно добиться успеха в этом деле работникам, которые страдают от «синдрома самозванца» и низкой самооценки, или тем, кто не вышел из «позиции ребенка». По словам специалиста, они не смогут адекватно оценить свою работу и вклад в успехи компании. Некоторым же просто «выгодно» продолжать ныть о том, что у них маленький доход, и ничего не менять.  

В заключение разговора Лоикова отметила, что в последнее время работодатели стали более охотно брать в штат женщин, в том числе в тех отраслях, где преобладают мужчины. При этом женщины зачастую оказываются более стрессоустойчивыми сотрудниками и быстрее приспосабливаются к различным условиям труда.

#деньги #зарплата #работник #рынок труда #компания
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717