Россиянам рассказали, как эффективно просить повышения зарплаты

Работник может рассчитывать на повышение зарплаты, если он заранее подготовился к разговору с начальством, изучил рынок труда и взял во внимание обстановку в компании и ее финансовые возможности в конкретный момент. О советах в этом вопросе рассказала HR-специалист и психолог Зулия Лоикова.

«Вы приходите не просто с требованием „Поднимите мне зарплату“, а обосновываете эти цифры. Например, показываете, что в среднем по рынку такая-то зарплата за такой-то перечень услуг», - пояснила эксперт в беседе с «360».

Она добавила, что сотрудника могут «не услышать», если он подходит с подобным вопросом, когда фирма испытывает кассовые трудности или период застоя. Необходимо трезво оценивать как свои способности, так и возможности работодателя.

Также трудно добиться успеха в этом деле работникам, которые страдают от «синдрома самозванца» и низкой самооценки, или тем, кто не вышел из «позиции ребенка». По словам специалиста, они не смогут адекватно оценить свою работу и вклад в успехи компании. Некоторым же просто «выгодно» продолжать ныть о том, что у них маленький доход, и ничего не менять.

В заключение разговора Лоикова отметила, что в последнее время работодатели стали более охотно брать в штат женщин, в том числе в тех отраслях, где преобладают мужчины. При этом женщины зачастую оказываются более стрессоустойчивыми сотрудниками и быстрее приспосабливаются к различным условиям труда.