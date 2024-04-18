Саперы показали, как расчищают от боеприпасов ВСУ Белгородскую область

Министерство обороны России опубликовало кадры работы военнослужащих инженерно-саперного подразделения группировки прикрытия государственной границы по устранению последствий обстрелов населенных пунктов на территории Белгородской области со стороны украинских боевиков.

Российские специалисты продолжают проводить гуманитарное разминирование. Для проведения сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов задействовано несколько мобильных групп. Заявки на разминирование военнослужащим поступают ежедневно.

В настоящее время местное население постепенно возвращается в свои дома. Коммунальные службы приводят в порядок приграничные населенные пункты, расчищая улицы и восстанавливая электроснабжение. Специалисты сетевой компании протягивают новые линии связи. Для того, чтобы к работе могли приступить ремонтно-восстановительные бригады, места обстрелов проверяют саперы.

«На сегодняшний момент можно уже сделать вывод, что мирные жители возвращаются. Те зоны, на которых мы работали, безопасны. Работа по разминированию ведется ежесуточно. Мы не спим ради безопасности граждан. Самая главная опасность кассетных боеприпасов - остаются части со взрывчатыми веществами», - рассказал старший сапер подразделения разминирования с позывным «Биткоин».

Военные инженеры метр за метром обследуют жилые дома и социальные объекты, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Они проверяют территорию, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, поражающие элементы, запрещенные кассетные боеприпасы, блоки управления и электронные части боеприпасов. Все опасные находки транспортируются на специализированный полигон для уничтожения на месте накладным зарядом.

Современные снаряды представляют большую угрозу для гражданских лиц. Кроме большой разрушительной силы, они начинены металлическими иглами и рубленой арматурой. Поражающие элементы предназначены для увеличения площади поражения.

Обезвреживаются и дроны-камикадзе. Украинские националисты с помощью таких БПЛА охотятся на мирных граждан. Один из FPV-дронов был обнаружен в частном секторе. Специалисты его обезвредили. Он был снаряжен кумулятивным снарядом. На беспилотнике было указано, что он произведен на Украине.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.