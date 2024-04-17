Мокрый снег с дождем придет в Москву в предстоящие выходные

В Москве в предстоящие выходные может выпасть мокрый снег, осадки стоит ожидать в ночь на субботу и воскресенье. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночью температура в столице в выходные дни 20-21 апреля будет от нуля до пяти градусов со знаком плюс, пишет «Интерфакс». Мокрый снег придет вместе с дождем.

По данным Гидрометцентра России, потепление придет в столицу в воскресенье, оно задержится и в начале следующей недели, однако будет сопровождаться дождями.

Несмотря на нынешние дождливые дни и похолодание по сравнению с прошедшей неделей, температура в столице выше климатической нормы на 2-3 градуса. Подобные показатели определяются атлантическими циклонами.

При этом на улице видно опережение погодного графика - на деревьях уже видны почки.