МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мокрый снег с дождем придет в Москву в предстоящие выходные

При этом с воскресенья начнется потепление, которое продолжится в начале следующей недели, но будет сопровождаться дождями.
Елизавета Кондрикова 2024-04-17 21:57:49
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Москве в предстоящие выходные может выпасть мокрый снег, осадки стоит ожидать в ночь на субботу и воскресенье. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночью температура в столице в выходные дни 20-21 апреля будет от нуля до пяти градусов со знаком плюс, пишет «Интерфакс». Мокрый снег придет вместе с дождем.

По данным Гидрометцентра России, потепление придет в столицу в воскресенье, оно задержится и в начале следующей недели, однако будет сопровождаться дождями.

Несмотря на нынешние дождливые дни и похолодание по сравнению с прошедшей неделей, температура в столице выше климатической нормы на 2-3 градуса. Подобные показатели определяются атлантическими циклонами.

При этом на улице видно опережение погодного графика - на деревьях уже видны почки.

#Москва #Погода #осадки #Роман Вильфанд #мокрый снег
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717