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В районе Кургана уровень воды в Тоболе достиг 968 сантиметров

За последние два часа уровень воды поднялся на 4 сантиметра.
Сергей Лебедев 2024-04-18 04:31:59
© Фото: silavpravdevshumkov, Telegram

В районе Кургана уровень воды в реке Тобол достиг 968 сантиметров. Об этом утром рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что за последние два часа уровень воды поднялся на 4 сантиметра, а за предыдущие четыре часа - на 18.

«Уровень воды продолжает расти», - подчеркнули в региональном правительстве.

Напомним, ранее под воду ушла правобережная часть Кургана, в которой расположены более ста садовых товариществ и несколько жилых микрорайонов. В области продолжается эвакуация жителей районов, попавших в зону затопления.

#вода #Потоп #паводок #Река #тобол #курган
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