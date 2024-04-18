В районе Кургана уровень воды в Тоболе достиг 968 сантиметров

В районе Кургана уровень воды в реке Тобол достиг 968 сантиметров. Об этом утром рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что за последние два часа уровень воды поднялся на 4 сантиметра, а за предыдущие четыре часа - на 18.

«Уровень воды продолжает расти», - подчеркнули в региональном правительстве.

Напомним, ранее под воду ушла правобережная часть Кургана, в которой расположены более ста садовых товариществ и несколько жилых микрорайонов. В области продолжается эвакуация жителей районов, попавших в зону затопления.