СК заинтересовался делом калечащего пациентов нейрохирурга из Москвы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о ряде неудачно проведенных операций нейрохирурга в Москве.

«В частности, утверждается, что врач не имел права оперировать в имевшихся условиях. По данным фактам следственными органами ГСУ СК России по г. Москве расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ», - сообщает Life со ссылкой на сообщение в Telegram-канале ведомства.

Общественный резонанс история приобрела после публикации сюжета в эфире федерального канала о серии неудачно проведенных операций в московской частной клинике, которые привели к ухудшению здоровья или инвалидности.

Бастрыкин поручил своим подчиненным доложить о ходе расследования уголовных дел и результатах проведения экспертиз.

За последние дни следователи провели обыски уже в двух московских частных клиниках в связи с гибелью пациентов после хирургических вмешательств. В одной из них женщина умерла после абдоминопластики, в другой клинике пластического хирурга операция по шунтированию желудка привела к смерти продюсера Петра Гаврилова.