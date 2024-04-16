Муж умершей после операции женщины заявил, что не обвиняет врача

Муж женщины, скончавшейся после операции по подтяжке живота в московской клинике, рассказал о ее неспокойном состоянии перед операцией и добавил, что ожидает результатов расследования Следственного Комитета. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

«У нее были нехорошие предчувствия. Нервно себя вела. Вот как-то было ей боязно, и мне было волнительно. Такое было состояние нервозное», - сказал супруг скончавшейся.

Муж потерпевшей не стал обвинять кого-то конкретного в случившемся, в том числе врача, отметив, что для начала стоит дождаться результатов расследования.

Он добавил, что никаких противопоказаний к проведению операции (абдоминопластики) не было. Пациентке посоветовали заранее улучшить показатели гемоглобина в организме, она ставила капельницу с железом. При этом, по словам собеседника телеканала, операцию проводили в известной столичной клинике.

Напомним, сегодня днем стало известно о возбуждении уголовного дела по факту смерти женщины после операции в частной клинике, где следователи уже провели обыск. Будет осуществлена медицинская и другие экспертизы.

Женщина почувствовала себя плохо на следующий день после хирургического вмешательства и вскоре скончалась. Предварительно, причиной смерти является оторвавшийся тромб.