Мэр Орска рассказал о вариантах отведения воды из жилых массивов

Различные варианты решений - от откачки до направленных взрывов - рассматриваются в администрации Орска, заявил мэр города Василий Козупица и отчитался о проделанной работе.

«Уровень Урала позволил открыть перепускные трубы в основании дамбы. Сотрудники МЧС сняли заглушки у Форштадта и Белебея. Вода заметно уходит, поэтому будем открывать и другие», - рассказал глава Орска в своем Telegram-канале.

По словам Козупицы, для принятия решения во внимание принимается множество факторов - местность, рельеф, уровень воды, направление течения во избежание повторного подтопления.

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области с каждым днем снижается, но до нормальных значений еще далеко. В зоне подтопления все еще остаются пять с половиной тысяч домов. Однако местные власти предупреждают о возможности повторного затопления, так как на частном водохранилище в Казахстане случился перелив дамбы. Большая вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай.