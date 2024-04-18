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Мэр Орска рассказал о вариантах отведения воды из жилых массивов

По словам Козупицы, каждое решение тщательно обсуждается, во внимание берутся особенности местности, рельефа, направления течения и другие параметры.
Ирина Егорова 2024-04-18 07:29:37
© Фото: vnkozupitsa,Telegram © Видео: vnkozupitsa,Telegram

Различные варианты решений - от откачки до направленных взрывов - рассматриваются в администрации Орска, заявил мэр города Василий Козупица и отчитался о проделанной работе.

«Уровень Урала позволил открыть перепускные трубы в основании дамбы. Сотрудники МЧС сняли заглушки у Форштадта и Белебея. Вода заметно уходит, поэтому будем открывать и другие», - рассказал глава Орска в своем Telegram-канале.

По словам Козупицы, для принятия решения во внимание принимается множество факторов - местность, рельеф, уровень воды, направление течения во избежание повторного подтопления.

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области с каждым днем снижается, но до нормальных значений еще далеко. В зоне подтопления все еще остаются пять с половиной тысяч домов. Однако местные власти предупреждают о возможности повторного затопления, так как на частном водохранилище в Казахстане случился перелив дамбы. Большая вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай.

#МЧС РФ #паводок #Решение #орск #откачка воды #Василий Козупица
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