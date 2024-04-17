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Пострадавшие от паводка жители Оренбуржья налаживают быт

Пять с половиной тысяч домов остаются в зоне подтопления в Орске.
Ян Брацкий 2024-04-17 06:36:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области снизился еще на 26 сантиметров. Но до нормальных значений еще далеко. Глубина сейчас составляет 11 метров. Пять с половиной тысяч домов все еще остаются в зоне подтопления. В некоторых продолжают жить люди. Несмотря на стихийное бедствие уезжать отказываются и даже налаживают быт.

Подтопленные поселки регулярно объезжают сотрудники МЧС, проверяют тех, кто остался, подвозят еду и питьевую воду. В один из выездов поступил сигнал, что на крыше спортивной базы заметили собаку. Животное достали, вернули на сушу. Спасатели раздают гуманитарную помощь и тем, кто эвакуировался. На складах в Орске больше полутора тысяч тонн продуктов.

Между тем, пострадавший от паводка Орск может повторно затопить, предупредили местные власти. Дело в том, что на частном водохранилище в Казахстане случился перелив дамбы. Большая вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Объявлена эвакуация.

#паводок #МЧС России #дамба #оренбуржье #орск
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