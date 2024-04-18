Боец «Кощей» показал сбитую у Авдеевки «Бабу-ягу»

Российские военнослужащие показали сбитую «Бабу-ягу». Украинский дрон был поражен нашими бойцами на Авдеевском направлении после заката. Беспилотный летательный аппарат, способный переносить тяжелые мины и снаряды, теперь стал трофеем.

«Баба-яга» - промышленный беспилотник, переделанный боевиками в боевой. Он летал над нашими позициями, когда бойцы из подразделения противодействия БПЛА открыли по нему огонь с земли. Попали четко в антенну от системы Starlink. «Баба-яга» рухнула на землю.

Сначала бойцы услышали отчетливое жужжание «яги». Вспоминают, что ее громкий звук очень похож на шум бензопилы. И как только беспилотник опустился чуть ниже и его уже можно было разглядеть, в ход пошло антидроновое ружье в руках «Кощея».

«Глушит сигнал, который именно управляет дроном. Расстояния ружей разные. От двухсот до пятисот метров», - рассказал военнослужащий подразделения противодействия БПЛА с позывным «Кощей».

У «Баба-яги» не было шансов уйти. Как только беспилотник завис в воздухе, по нему открыл шквальный и вместе с тем точный огонь боец с позывным «Мажор». В ночном прицеле автомата Калашникова цель видна в деталях.

«Дистанция где-то была 50-60 метров. Ее очень хорошо видно, она громоздкая, большая. Она упала и вот деформировалась. Согнулись, получается, у нее ножки, на которых она стоит», - сказал заместитель командира взвода огневой поддержки с позывным «Мажор».

Мобильная группа борьбы с вражескими дронами перемещается за минометным расчетом словно тень. До определенного момента их словно не слышно и не видно. Но именно от этих бойцов часто напрямую зависит безопасность наших позиций.

Ранее «Звезда» рассказала, как расчет ЗРК «Оса» уничтожает украинские БПЛА в небе над Донецком. Зенитчики группировки «Центр» контролируют воздушное пространство на дальности в 10 километров. Причем эта машина может вести разведку прямо на ходу.