Стальное жало: как расчет ЗРК «Оса» уничтожает украинские дроны

Несколько секунд ожидания - и цель исчезает с радаров. Минус один беспилотник противника. После успешного пуска расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» оперативно покидает позицию.

«Оса» может вести воздушную разведку прямо на ходу. Хотя на Донецком направлении зенитчики группировки войск «Центр» чаще поджидают противника в засаде.

Опытные экипажи уже знают примерные маршруты следования украинских беспилотников. Находясь рядом с ЗРК «Оса», который контролирует небо в радиусе 10 километров, в принципе, можно чувствовать себя спокойно.

Мобильные силы ПВО невидимой тенью по всему фронту следуют за нашими войсками. Прикрывают их от вертолетов и ударных дронов-камикадзе ВСУ, которые обычно работают на предельно малых высотах.

«Противник уже подутих, потому что мы ему дали уже, и неплохо. Поражаем много. Днем бывает по три цели, ночью - две», - рассказывает заместитель начальника расчета ЗРК «Оса» с позывным «Колибри».

Здесь небо кишит дронами самых разных модификаций. «Оса» вычисляет любой из них, независимо от размера и скорости полета. К тому же в связке с ней на этом направлении воздушное пространство охраняет и зенитно-ракетный «Тор».

«Они друг друга дополняют. Почему-то "Оса" работает хорошо по той же самой "Бабе Яге", а почему-то "Тор" может перехватывать РСЗО, крылатые ракеты», - говорит командир зенитной ракетной батареи с позывным «Пантера».

Нередко расчеты «Осы» и сами оказываются под ответным огнем. Тут уже многое зависит от мастерства механика-водителя. Боец с позывным «Русский» уже не раз уводил машину из-под обстрела.

«Было такое, что страх какой-то. Не за себя - за машину, за людей. Чтобы сохранить, быстро уехать. , чтобы они целые были и машина целая была», - говорит он.

На таких запасных позициях зенитчики обычно долго не задерживаются. После пополнения боекомплекта дежурные по небу выдвигаются на очередное боевое задание.