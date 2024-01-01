МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин сформулировал девиз БРИКС в 2024 году

Россия с 1 января 2024 года выступает в роли председателя содружества.
Ирина Елагина 2024-01-01 12:32:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

 

Президент России Владимир Путин сформулировал задачи БРИКС на 2024 год в связи с переходом к нашей стране обязанностей председателя содружества. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Россия рассчитывает на плодотворную совместную работу со всеми вовлеченными в орбиту БРИКС государствами», - заявил Путин.

Он подчеркнул важность развития содружества, которое привлекает все больше стран.

«БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников - государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности», - отметил Путин.

Среди основополагающих принципов БРИКС он назвал суверенное равенство, уважение выбора пути развития каждой страны с учетом интересов партнеров, многополярное мироустройство, честные экономические отношения и коллективный отклик на острые проблемы современного мира.

В заключение Путин сформулировал девиз российского председательства в БРИКС в 2024 году - «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» и заявил об открытости содружества для других стран.

#в стране и мире #Владимир Путин #брикс
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»