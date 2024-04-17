Правобережная часть Кургана ушла под воду

Правобережная часть Кургана, в которой расположены более 100 садовых товариществ и несколько жилых микрорайонов, ушла под воду. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. В своем Telegram-канале он обратился к жителям.

«Отметка уровня воды в Кетовском округе перешагнула 11 метров, а в городе Курган превысила опасную уже на полметра и подошла к 9 метрам. Спокойно и без паники подготовьтесь к возможной эвакуации», - написал Шумков.

Губернатор призвал в первую очередь позаботиться о детях, пожилых родственниках и маломобильных гражданах, которых необходимо вывезти в более высокие части города или в специально оборудованные пункты временного размещения. Также губернатор попросил самостоятельно эвакуироваться жителей сел Кетовского и Белозерского округов, расположенных ниже по течению от Кургана.

«Все попытки отсидеться на крыше, острове или в доме, а потом звонить спасателям с требованиями подвезти бензин и продукты либо вывезти вас чреваты тем, что ребята не успеют спасти тех, кому реально остро необходима их помощь в моменте», - напомнили власти.

Несколько часов назад уровень воды в реке Тобол достиг опасной отметки. За четыре часа он увеличился с 830 до 850 сантиметров.